Российские военные прибыли в Буркина-Фасо

ВП

Владислав Петряев

Как события на Украине растормошили мир, как столетиями измученная колониализмом Запада Африка, решительно поднялась против тех, кто разорял её, лживо демонстрируя превосходство капитализма, создавшего свою цивилизацию путём грабежа Африки, Азии и Латинской Америки, путём их рабства... И Россия вновь протянула им свою руку помощи для окончательного завершения колониального гнёта!!! Как не восхищаться нашей внешней политикой!!! Смотрю, с какой радостью, с нашими знамёнами, народы Африки встречают российских военных, гражданских лиц и гордостью наполняется душа за свою РОДИНУ! У нас самое уникальное и дешевое центрифужное производство по обогащению урана в мире, в закрытых сибирских недрах которого я когда-то служил и работал, и теперь, я уверен, мы на совершенно справедливых условиях будем вместе с африканскими странами добывать и обогащать его, упрочив изгнание Франции из этих колоний... Представляю, как был бы счастлив такому повороту событий великий Министр Среднего машиностроения (Росатом), трижды Герой Соцтруда Е.П.Славский!!!