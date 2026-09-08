В Индии женщина не выжила после попытки сбежать от медведя

В Индии женщина попыталась спастись от медведя, но не выжила. Об этом сообщает Garhwal Post.По данным издания, пострадавшая из штата Уттаракханд вместе со знакомой отправилась в другой населенный пункт, но по пути столкнулась с хищником, проявлявшим агрессию.