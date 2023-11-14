Погиб глава штаба бригады морпехов, участник боев за Мариуполь Суханов

В Севастополе был похоронен Ян Суханов, начальник штаба 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота, под чьим руководством подразделение принимало участие в боях за Мариуполь и завод «Азовсталь».
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