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Взятие новых населенных пунктов, удары по целям на Украине, потери ВСУ: сводка Минобороны РФ за 11 сентября 2026 года

Взятие новых населенных пунктов, удары по целям на Украине, потери ВСУ: сводка Минобороны РФ за 11 сентября 2026 года

За последние сутки подразделения группировки "Центр" установили контроль над Новогришино в Донецкой Народной Республике (ДНР), а бойцы группировки "Восток" – над Зоревкой в Запорожской области.

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