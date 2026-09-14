Российский научно-фантастический шутер «Квантовый контроль» представят на выставке «ИГРОПРОМ»

Студия «ГетДевелопмент» готовит эксклюзивный показ научно-фантастического шутера «Квантовый контроль» на выставке-фестивале «ИГРОПРОМ», который пройдет с 18 по 20 сентября в Московском кластере видеоигр и анимации Агентства креативных индустрий Москвы, а также в деловом пространстве «МосХаб.
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