Российский научно-фантастический шутер «Квантовый контроль» представят на выставке «ИГРОПРОМ»

Студия «ГетДевелопмент» готовит эксклюзивный показ научно-фантастического шутера «Квантовый контроль» на выставке-фестивале «ИГРОПРОМ», который пройдет с 18 по 20 сентября в Московском кластере видеоигр и анимации Агентства креативных индустрий Москвы, а также в деловом пространстве «МосХаб.