МИД: Россия ответит Венгрии на высылку дипломатов

МИД России даст ответ Будапешту за высылку российских дипломатов из Венгрии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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