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ЦБ допускает ввод ценового лимита на покупки в рассрочку без переплат

ЦБ допускает ввод ценового лимита на покупки в рассрочку без переплат

Получить кредит на покупку нужного товара становится всё сложнее. Банки отказывают, ссылаясь на финансовую нагрузку на граждан, а у кого-то назрела необходимость заменить вышедшие из строя холодильник, телевизор, стиральную машинку или компьютер.

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