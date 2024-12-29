Пассажирский Boeing 737 потерпел крушение при посадке в аэропорту южнокорейского города Муан Южнокорейский пассажирский самолет потерпел катастрофу при посадке в аэропорту Муан, провинция Южная Чолла.
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Пассажирский Boeing 737 потерпел крушение при посадке в аэропорту южнокорейского города Муан Южнокорейский пассажирский самолет потерпел катастрофу при посадке в аэропорту Муан, провинция Южная Чолла.
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