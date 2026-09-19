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«Люблю до Луны и обратно!»: Сергей Лазарев показал редкие фото подросшей дочери Анны в день рождения

«Люблю до Луны и обратно!»: Сергей Лазарев показал редкие фото подросшей дочери Анны в день рождения

Сергей Лазарев поздравил дочь Анну с днём рождения и опубликовал редкие фотографии. Певец признался, что невероятно гордится девочкой, и пожелал ей всегда оставаться собой.

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