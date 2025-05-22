Умный город рядом с нами: реальная польза или лишние расходы?

17 мая 2025 года для посетителей павильона «Умный город» на ВДНХ была проведена акция «Ночь музеев». Москвичи и гости столицы познакомились с цифровыми сервисами и технологичными инновациями, которые уже сейчас внедрены в инфраструктуру мегаполиса.