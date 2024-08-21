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Китай

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МИД КНР: США не имеют права вмешиваться в морские вопросы между Китаем и Филиппинами

Пекин, 20 августа /Синьхуа/ -- Соединенные Штаты Америки, не являющиеся стороной в вопросе Южно-Китайского моря, не имеют права вмешиваться в морские проблемы между Китаем и Филиппинами, заявила во вторник официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин.

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