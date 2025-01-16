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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макдэвид травмировал Юханссона, ударив локтем в лицо форварду «Миннесоты». Миддлтон заявил: «Это бред. Мне все равно, что он лучший хоккеист в мире»

«Миннесота» уступила «Эдмонтону» (3:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Нападающий «Уайлд» Маркус Юханссон не смог доиграть встречу из-за травмы, полученной во втором периоде при счете 3:3.

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