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Россия заняла второе место по дешевизне бензина среди 32 стран Европы

Россия заняла второе место по дешевизне бензина среди 32 стран Европы

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Россия заняла второе место по дешевизне бензина Аи-95 среди 32 стран Европы, а по его доступности для населения расположилась на 16-м месте, об этом свидетельствуют результаты исследования экспертов РИА Рейтинг*.

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