Вице-премьер Забайкалья Мирхайдаров передал участникам СВО иконы и медикаменты

Ушедший добровольцем на фронт Марат Мирхайдаров сопроводил гуманитарный груз для бойцов СВО.В Правительстве региона сообщили, что ушедший добровольцем на фронт вице-премьер Забайкалья Марат Мирхайдаров привез военным медикам иконы.
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