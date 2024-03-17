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Вице-премьер Забайкалья Мирхайдаров передал участникам СВО иконы и медикаменты

Вице-премьер Забайкалья Мирхайдаров передал участникам СВО иконы и медикаменты

Ушедший добровольцем на фронт Марат Мирхайдаров сопроводил гуманитарный груз для бойцов СВО.В Правительстве региона сообщили, что ушедший добровольцем на фронт вице-премьер Забайкалья Марат Мирхайдаров привез военным медикам иконы.

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