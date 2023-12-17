Neva.Today
ГлавнаяГородские новостиХроника происшествийЛента новостей
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Neva.Today

8 840 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • МАРИНА ГРОМЫКОAЛЕКСЕЕВА (ГРОМЫКО)
    Зарипова проявила себя как враг своего народа, пусть ездит а такси с мигрантами неадекватамиСовфеду рассказал...
  • Виктор Луговой
    Так а эта тема уже кучу лет работает... Едешь в лесничество, стоишь в короткой очереди, заключаешь по одному договору...В Госдуме рассказ...
  • Olga
    Пусть лично Ирину Зарипову возят таксисты из числа мигрантов. В такси к мигранту никогда больше не сяду, им только иш...Совфеду рассказал...

В Петербурге двухлетний мальчик рухнул с подоконника и оказался в реанимации

В Петербурге двухлетний мальчик рухнул с подоконника и оказался в реанимации

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга малолетний ребенок получил сильное повреждение головы. Так, малыш хотел осмотреть гирлянду, которая висела на окне.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх