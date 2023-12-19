Business FM
MainЛЕНТАФИНАНСЫПОЛИТИКАОБЩЕСТВОПРАВОАВТОНЕДВИЖИМОСТЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Business FM

65 822 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Boris Borisov
    Была такая наука  физиогномика. Не знаю насколько она верна , но, мне кажется , что я по лицу смогу определить -вор и...Начальника самарс...
  • Фил
    Головой надо думать, когда что-то делаешь, а не задницей.За что и поплатились.Четвертого ученог...
  • Juri Kosh
    Вспомнили СМЕРШ,надо вспомнить и Шараги.Предатели должны искупить вину работой,а не сидением в колонии.Очередной ученый-...

Как изменились проверки пожарной безопасности компаний за последние годы?

Как изменились проверки пожарной безопасности компаний за последние годы?

Вместо частых проверок все новые услуги, от которых сложно отказаться. Сталкивался ли бизнес с такими схемами коррупции? Business FM спросила у руководителей компанийВ Самаре по подозрению в коррупции задержали начальника регионального МЧС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх