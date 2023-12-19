Как изменились проверки пожарной безопасности компаний за последние годы?

Вместо частых проверок все новые услуги, от которых сложно отказаться. Сталкивался ли бизнес с такими схемами коррупции? Business FM спросила у руководителей компанийВ Самаре по подозрению в коррупции задержали начальника регионального МЧС.
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