Казанцы рассказали о своих предпочтениях в плане домашнего интерьера

Полностью устраивает интерьер своей квартиры или дома 29% казанцев. 22% опрошенных признались, что в этом вопросе сталкиваются с нехваткой свободного пространства, а 12% заявили, что считают, что их интерьер скучный и в нем отсутствует «изюминка».