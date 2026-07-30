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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Депутат Валуев о том, смогла бы Россия провести ЧМ: «Абсолютно точно. Гарантированно. ЧМ-2018 показал, что мы способны на это. До сих пор пользуемся наследием»

Бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев ответил на вопрос, о том смогла бы Россия провести чемпионат мира.

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