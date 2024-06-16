Экипаж кругосветного перелёта встретили в новосибирском аэропорту Толмачёво

Накануне в аэропорту Толмачево тепло встретили экипаж лёгкомоторного самолета Piper PA-24. Двое пилотов Bob Bates (возраст 84 года) и Barry Payne (возраст 77 лет) совершают кругосветный перелет, как особо отметили в пресс-службе новосибирского аэропорта, это самый возрастной экипаж, когда-либо совершавший кругосветное путешествие - на двоих лётный стаж пилотов составляет 105 лет.