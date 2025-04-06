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Царьград

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Признания в хищении 32 млн рублей: директор «Интертехники» сотрудничает со следствием

Признания в хищении 32 млн рублей: директор «Интертехники» сотрудничает со следствием

Технический директор «Интертехники» Алексей Морохов признал участие в хищении 32 млн рублей при поставках брака концерну «Калашников».

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