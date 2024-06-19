Вильфанд: июнь в Москве вошел в топ-3 самых дождливых с 1879 года

В Москве выпало колоссальное количество осадков. Июнь 2024 года вошел в тройку самых дождливых за последние 145 лет и к концу месяца сможет стать рекордсменом, заявил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.