Вильфанд: июнь в Москве вошел в топ-3 самых дождливых с 1879 года

В Москве выпало колоссальное количество осадков. Июнь 2024 года вошел в тройку самых дождливых за последние 145 лет и к концу месяца сможет стать рекордсменом, заявил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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