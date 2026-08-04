"Пять морей и озеро Байкал". В России построят 12 круглогодичных курортов

Регионы получат миллиарды на благоустройство, а в сфере туризма уже реализуют проекты на 1,6 триллиона рублей Премьер‑министр Михаил Мишустин анонсировал масштабное развитие туристической инфраструктуры в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии