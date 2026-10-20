Руководитель направления «Продукты питания» фонда «Закон и здоровье» Ольга Анищенкова рассказала, что консервирование разных видов овощей в одной банке может привести к нарушению баланса кислотности и повысить риск развития бактерий, включая возбудителей ботулизма.