Происшествия

8 подписчиков

Полицейский Дед Мороз побывал в многодетных семьях Ичалковского района Мордовии

Инспекторы ПНД межмуниципального отдела МВД России «Ичалковский» присоединились к  Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх