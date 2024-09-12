Детям-сиротам на Ямале выдадут электронные сертификаты на оленей и все необходимое кочевого быта

С начала следующего года детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ведущих традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера, планируют обеспечить полным комплектом всего необходимого для кочевого быта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии