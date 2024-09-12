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Детям-сиротам на Ямале выдадут электронные сертификаты на оленей и все необходимое кочевого быта

Детям-сиротам на Ямале выдадут электронные сертификаты на оленей и все необходимое кочевого быта

С начала следующего года детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ведущих традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера, планируют обеспечить полным комплектом всего необходимого для кочевого быта.

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