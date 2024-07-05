Российский гвардеец из Ямало-Ненецкого автономного округа обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения

Власти Тюменского гарнизона возбудили уголовное дело в отношении сотрудника Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНС) по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО), который подозревается в мошенничестве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии