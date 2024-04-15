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Маленькая девочка и четверо взрослых покалечились в ДТП в Самаре

Маленькая девочка и четверо взрослых покалечились в ДТП в Самаре

В воскресенье, 14 апреля 2024 года, произошло ДТП на улице Николая Панова в Октябрьском районе.В результате столкновения автомобилей ВАЗ-2115 и Škoda пятеро людей получили травмы, включая маленькую девочку 2022 года рождения.

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