Маленькая девочка и четверо взрослых покалечились в ДТП в Самаре

В воскресенье, 14 апреля 2024 года, произошло ДТП на улице Николая Панова в Октябрьском районе.В результате столкновения автомобилей ВАЗ-2115 и Škoda пятеро людей получили травмы, включая маленькую девочку 2022 года рождения.
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