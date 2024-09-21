Игорь Денисов раскритиковал матч памяти Павла Садырина с ЦСКА

Он остался недоволен игрой представителей столичного клуба Экс-футболист Игорь Денисов в интервью «РБ Спорт» озвучил причину поражения «Зенита» в матче памяти Павла Садырина, пишут на сайте телеканала «78.
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