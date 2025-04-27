Врио командира 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота доложил Президенту России Владимиру Путину об успешном контроле над населённым пунктом Горналь в Курской области и систематическом уничтожении оставшихся групп ВСУ в этом регионе.
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