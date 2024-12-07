Александр Лукашенко обратился к Владимиру Путину с просьбой разместить на территории Белоруссии новейший российский ракетный комплекс "Орешник".
Путин: «Орешник» можно будет разместить в Белоруссии во второй половине 2025 года
Комментарии
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Иван Ураганов
Еще бы на Кубе разместить.
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10 час.
Владислав Владислав
Интересно, конечно. Но когда обещанное Лукашенко Союзное государство будет реализовано ? Помню, эдак то в 1996 году Лукашенко обещал единую валюту и прочие прелести. И где они ? Только и слышно от Лукашенко: "Дай скидку на газ, дай скидку на электроэнергию, на металлы, на нефть, на соляру, дай, дай, дай"...
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10 час.
Владислав Владислав
Белорусссия, конечно, проводит согласованную с Россией политику, но вот это бесконечное попрошайничество ...
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10 час.
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