Путин: «Орешник» можно будет разместить в Белоруссии во второй половине 2025 года

Владислав Владислав

Интересно, конечно. Но когда обещанное Лукашенко Союзное государство будет реализовано ? Помню, эдак то в 1996 году Лукашенко обещал единую валюту и прочие прелести. И где они ? Только и слышно от Лукашенко: "Дай скидку на газ, дай скидку на электроэнергию, на металлы, на нефть, на соляру, дай, дай, дай"...