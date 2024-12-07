Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 740 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Астон Мартин
    беги и волосы назад , народ мрачный , во аргументы из психдиспансераРоссия полностью ...
  • Tania Еременко
    Я была несколько раз в Абхазии - народ мрачный, злобный - весь. А мужчины - бандиты и лодыри. Всё- вопрос исчерпан. Н...Россия полностью ...
  • Астон Мартин
    вранье из пальца высосанное ...работать не хотят , аргумент дебильныйРоссия полностью ...

Путин: «Орешник» можно будет разместить в Белоруссии во второй половине 2025 года

Путин: «Орешник» можно будет разместить в Белоруссии во второй половине 2025 года

Александр Лукашенко обратился к Владимиру Путину с просьбой разместить на территории Белоруссии новейший российский ракетный комплекс "Орешник".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Иван Ураганов
Еще бы на Кубе  разместить.
Ответить
10 час.
Владислав Владислав
Интересно, конечно. Но когда обещанное Лукашенко Союзное государство будет реализовано ? Помню,  эдак то в 1996 году Лукашенко обещал единую валюту и прочие прелести. И где они ? Только и слышно от Лукашенко: &quot;Дай скидку на газ, дай скидку на электроэнергию, на металлы, на нефть, на соляру, дай, дай, дай&quot;...
Ответить
10 час.
Владислав Владислав
Белорусссия, конечно, проводит согласованную с Россией политику, но вот это бесконечное попрошайничество ...
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх