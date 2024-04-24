Юго-Восточный К...
MainBlogЖКХОБЩЕСТВОПРОИСШЕСТВИЯЗВЕЗДЫРАЙОНЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Юго-Восточный Курьер

72 подписчика

Свежие комментарии

  • виктор комягин
    бездарнейшая актриса....и очень не красивая женщина...а в глухаре с этим ублюдком💩💩💩💩💩 вообще мрак🤮🤮🤮🤮🤮Виктория Тарасова...
  • Андрей Шишинов
    90 человек на маршруте за 2 дня? Пусть на М3 покатаются. Там по моему уже вообще никто не платит...На общественном т...
  • Игорь Петров
    Какой мужчина? Так, и пишите- чернож.. Мигрант!!Люблинская прокур...

В Люблине разобрали самовольно устроенный тамбур

Житель дома 2, корп. 1, на Краснодонской улице пожаловался в Жилищную инспекцию на соседей по дому. По его словам, собственники двух квартир поставили перегородку с дверью в общем коридоре, и часть холла стала недоступна другим жителям многоэтажки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх