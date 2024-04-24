В Люблине разобрали самовольно устроенный тамбур

Житель дома 2, корп. 1, на Краснодонской улице пожаловался в Жилищную инспекцию на соседей по дому. По его словам, собственники двух квартир поставили перегородку с дверью в общем коридоре, и часть холла стала недоступна другим жителям многоэтажки.