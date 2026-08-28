Чек-лист первоклассника: что сделать перед 1 сентября

До начала учебного года родителям первоклассника предстоит решить немало организационных вопросов. Нужно купить форму и канцтовары, подготовить рабочее место, познакомить ребенка со школьным маршрутом и постепенно перестроить режим дня.
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