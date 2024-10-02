Ангарская команда победила на Спартакиаде среди дворовых команд

Команда Ангарского городского округа одержала победу на Спартакиаде среди дворовых команд Иркутской области, которая с 27 по 29 сентября проходила на базе спортивно-оздоровительного комплекса областного Училища олимпийского резерва.
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