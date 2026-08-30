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FiNE NEWS

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Песков: саммит Путин — Трамп — Зеленский возможен для фиксации договоренностей по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 августа 2026 года сообщил, что возможная встреча президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским может состояться только с целью финализации достигнутых договоренностей по урегулированию конфликта на Украине.

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