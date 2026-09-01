Безруков: сказки в кино помогают воспитывать детей на отечественной культуре

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Обращение российских кинематографистов к жанру сказки позволяет знакомить детей с отечественными персонажами и культурой, а также говорить с юной аудиторией о важных ценностях.
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