«Роскосмос»: Станция «Луна-27» будет размещена еще южнее «Луны-25»

Межпланетную станцию «Луна-25» планируют запустить уже в августе 2023 года. Аппарат сейчас проходит финальные наземные испытания для отработки бортового комплекса управления для главного этапа миссии — мягкой посадки на поверхности естественного спутника Земли, сообщает пресс-служба Роскосмоса.
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