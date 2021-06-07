ТОП-5 арбитражных новостей, которые обсуждали в Башкирии в мае 2021 года

1. Энергетическая сбытовая компания Башкортостана (ЭСКБ) подала в суд на администрацию Уфы и Министерство строительства и архитектуры республики, потребовав выплатить ей ущерб от потерь электроэнергии в период с ноября 2020 года по января 2021 года.