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ТОП-5 арбитражных новостей, которые обсуждали в Башкирии в мае 2021 года

ТОП-5 арбитражных новостей, которые обсуждали в Башкирии в мае 2021 года

1. Энергетическая сбытовая компания Башкортостана (ЭСКБ) подала в суд на администрацию Уфы и Министерство строительства и архитектуры республики, потребовав выплатить ей ущерб от потерь электроэнергии в период с ноября 2020 года по января 2021 года.

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