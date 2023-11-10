Скажи нет приставке Бес. Будь грамотен, перестань прославлять БЕСа

Платон Платонов Да. Необходимо изменить правило русского языка. А кто хочет и дальше призывать бесов в свою жизнь, пусть призывает.

Платон Платонов Ну так бес сердечный, означает, что бес хороший, добрый, сердечный. А безсердечный, означает, человек без сердца. Чувствуете разницу?