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Велемудр. Мир тесен.

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  • znm_ek Зенин
    Однако...Вы не должны быть...
  • Платон Платонов
    А куда же делись бесы? У кого Вы теперь в рабстве?Скажи нет пристав...
  • Платон Платонов
    Ну так бес сердечный, означает, что бес хороший, добрый, сердечный. А безсердечный, означает, человек без сердца. Чув...Скажи нет пристав...

Скажи нет приставке Бес. Будь грамотен, перестань прославлять БЕСа

Скажи нет приставке Бес. Будь грамотен, перестань прославлять БЕСа

Приставка «БЕС» в русском языке ранее не существовала Оказывается, приставка «БЕС» в русском языке никогда не существовала! Новые правила правописания навязаны русскому народу после еврейского переворота 1917 года.

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Комментарии
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Платон Платонов
Да. Необходимо изменить правило русского языка. А кто хочет и дальше призывать бесов в свою жизнь, пусть призывает.
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15 час.
Платон Платонов
Ну так бес сердечный, означает, что бес хороший, добрый, сердечный. А безсердечный, означает, человек без сердца. Чувствуете разницу?
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15 час.
Платон Платонов
А куда же делись бесы? У кого Вы теперь в рабстве?
Ответить
15 час.

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