Приставка «БЕС» в русском языке ранее не существовала Оказывается, приставка «БЕС» в русском языке никогда не существовала! Новые правила правописания навязаны русскому народу после еврейского переворота 1917 года.
Скажи нет приставке Бес. Будь грамотен, перестань прославлять БЕСа
Комментарии
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Платон Платонов
Да. Необходимо изменить правило русского языка. А кто хочет и дальше призывать бесов в свою жизнь, пусть призывает.
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15 час.
Платон Платонов
Ну так бес сердечный, означает, что бес хороший, добрый, сердечный. А безсердечный, означает, человек без сердца. Чувствуете разницу?
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15 час.
Платон Платонов
А куда же делись бесы? У кого Вы теперь в рабстве?
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15 час.
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