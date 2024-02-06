Психологический порог: уровень газа в хранилищах Европу упал ниже 70% Теплая погода помогает Европе экономить топливо.
Пронедра
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Психологический порог: уровень газа в хранилищах Европу упал ниже 70% Теплая погода помогает Европе экономить топливо.
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