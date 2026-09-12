Профессор Сафонов: страховые пенсии в 2027 году проиндексируют в два этапа

Страховые пенсии по старости в 2027 году увеличат в два этапа – с 1 февраля и с 1 апреля. Об этом РИА Новости сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
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