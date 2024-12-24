С обновлением! Новые Ту-160М и «Ярсы» усилили стратегическую мощь России

вооружения до хренища..все супер!!!! но ему ж надо работать а не пугать хохлов.. так приятней будет читать не то сколько и где его выпустили -хвалебные реляции-а то как оно поразило ублюдков

ВМ

Владимир Минаков

Это хорошо, что есть РК Ярс на колёсной базе и с продвижением до 100 км. Но ещё лучше - этот комплекс установить на ж/д платформу, с продвижением, как комплекс "Молодец", на тысячи км. И ещё - "дальники" Ту - 160, как и Ту - 95, надёжнее было бы располагать за Уралом, в Западной Сибири - подальше положишь - поближе возьмёшь...