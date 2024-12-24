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С обновлением! Новые Ту-160М и «Ярсы» усилили стратегическую мощь России

С обновлением! Новые Ту-160М и «Ярсы» усилили стратегическую мощь России

В России завершилось перевооружение мобильной составляющей наземной группировки стратегических ядерных сил, в войска начали поступать первые модернизированные ракетоносцы Ту-160М, а доля современных вооружений в атомной триаде достигла 95%.

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Комментарии
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Леонид Никулин
вооружения до хренища..все супер!!!! но ему ж надо работать а не пугать хохлов.. так  приятней будет читать не то сколько и где его выпустили -хвалебные реляции-а то как оно поразило ублюдков
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3 час.
ВМ
Владимир Минаков
Это хорошо, что есть РК Ярс на колёсной базе и с продвижением до 100 км. Но ещё лучше - этот комплекс установить на ж/д платформу, с продвижением, как комплекс &quot;Молодец&quot;, на тысячи км.  И ещё - &quot;дальники&quot; Ту - 160, как и Ту - 95, надёжнее было бы располагать за Уралом, в Западной Сибири - подальше  положишь - поближе возьмёшь...
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