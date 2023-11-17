РИАМО - 17 ноя. Минюстр России внес актрису Яну Троянову в реестр иноагентов. Актриса распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях, а также выступала против специальной военной операции на Украине.
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