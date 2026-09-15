Денисовцы: как обломок детского пальца открыл третью ветвь человечества

Порой самые грандиозные открытия начинаются с предметов, которые легко не заметить. Маленький фрагмент кости, найденный в 2008 году в одной из алтайских пещер, поначалу не вызвал у археологов особого энтузиазма — обычная детская фаланга, каких в культурных слоях попадаются десятки.