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В Челябинске снизился «средний чек» потребительского кредита

В Челябинске снизился «средний чек» потребительского кредита

Южноуральцы стали меньше занимать у банков. Как сообщает Национальное бюро кредитных историй, в среднем по стране в августе 2021 размер потребительского кредита вырос на 23,7% (по сравнению с прошлым годом).

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