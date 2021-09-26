В Челябинске снизился «средний чек» потребительского кредита

Южноуральцы стали меньше занимать у банков. Как сообщает Национальное бюро кредитных историй, в среднем по стране в августе 2021 размер потребительского кредита вырос на 23,7% (по сравнению с прошлым годом).
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