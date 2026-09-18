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Талия больше не там: почему заниженная талия становится главным силуэтом осени 2026

Талия больше не там: почему заниженная талия становится главным силуэтом осени 2026

Осенью 2026 года мода решила немного передвинуть границы. На этот раз буквально: привычная линия талии спускается ниже, к бёдрам, вытягивая корпус и меняя знакомые пропорции платья, юбки и жакета.

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