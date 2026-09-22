Завтра похолодание до +14 градусов

Завтра ночью станет прохладнее, а ветер утихнет. Не пропусти подробности о погоде на ближайшие дни!Сегодня, 22 сентября, дневная температура воздуха составляет +20 градусов.
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