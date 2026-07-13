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Кот в экскаваторе и другие мемы: утренняя порция смеха

Кот в экскаваторе и другие мемы: утренняя порция смеха

Утро понедельника — отличный повод взбодриться порцией свежих интернет-мемов. Кот, управляющий экскаватором, пока ты пытаешься уснуть, искренняя любовь к коле, друзья с легендарными кличками — всё это и многое другое собрано в нашей подборке на 13 июля.

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