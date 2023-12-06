Ви из BTS получил пощечину от комика: «Его фанаты поймут?»

Несколько дней назад в сеть вышел новый выпуск шоу SBS «Running Man». В этот раз гостями программы стали актер Ю Сын Хо, прославившийся по кинофильмам «Я не робот» и «Ты прекрасен», и всеми любимый айдол Ви (V) из BTS.
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