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Псаки: Байден и Зеленский обсудили по телефону новые антироссийские санкции

Псаки: Байден и Зеленский обсудили по телефону новые антироссийские санкции

Президенты Соединенных Штатов и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский в ходе состоявшегося 13 апреля телефонного разговора обсудили возможность введения новых антироссийских санкций, однако конкретных объявлений о рестрикциях не последовало.

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