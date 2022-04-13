Псаки: Байден и Зеленский обсудили по телефону новые антироссийские санкции

Президенты Соединенных Штатов и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский в ходе состоявшегося 13 апреля телефонного разговора обсудили возможность введения новых антироссийских санкций, однако конкретных объявлений о рестрикциях не последовало.
Президенты Соединенных Штатов и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский в ходе состоявшегося 13 апреля телефонного разговора обсудили возможность введения новых антироссийских санкций, однако конкретных объявлений о рестрикциях не последовало.
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