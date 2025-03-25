Подстреленный в Астрахани краснокнижный орлан оказался самкой

История спасения пострадавшей редкой птицы получила продолжение. Астраханцы пристально следят за судьбой раненого хищника, которого обнаружили местные жители во время отдыха в Камызякском районе: орлана расстреляли неизвестные.
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